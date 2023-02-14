Никита Михалков отсудил у продюсера Досталя 300 тысяч евро

Недавно вышедший из больницы режиссер Никита Михалков выиграл суд у продюсера Владимира Досталя и его жены Мариам. Согласно решению суда, Досталь должен выплатить народному артисту РСФСР Никите Михалкову 300 тысяч евро. Эта история началась еще в 2019 году – именно тогда Досталь занял у Михалкова почти 25 миллионов рублей.

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С такой же просьбой обратилась к звезде «Жестокого романса» и супруга Досталя – ей режиссер одолжил примерно 8,6 миллионов рублей. Однако до последнего времени супруги не вернули долг, и Михалкову пришлось обращаться в суд. По материалам издания «РИА ФАН».