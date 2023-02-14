Панорамное окно, бежевый ковер, серые шторы и мебель: Галкин* показал гостиную своего особняка в Тель-Авиве

Шоумен Максим Галкин* разместил в микроблоге видео с участием детей Гарри и Лизы. Кадры сняты в гостиной особняка в Тель-Авиве, где сейчас живет звездное семейство.

Жилище, конечно же, уступает по своим размахам замку в деревне Грязь, но выглядит очень стильно и уютно. В кадре, судя по всему, гостиная. В ней - ковер бежевого оттенка, мебель в модных сегодня серых тонах и такого же цвета портьеры. В панорамное окно виден сад с пальмами.

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