Панорамное окно, бежевый ковер, серые шторы и мебель: Галкин* показал гостиную своего особняка в Тель-Авиве

Шоумен Максим Галкин* разместил в микроблоге видео с участием детей Гарри и Лизы. Кадры сняты в гостиной особняка в Тель-Авиве, где сейчас живет звездное семейство.
Жилище, конечно же, уступает по своим размахам замку в деревне Грязь, но выглядит очень стильно и уютно. В кадре, судя по всему, гостиная. В ней - ковер бежевого оттенка, мебель в модных сегодня серых тонах и такого же цвета портьеры. В панорамное окно виден сад с пальмами.
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Гарри и Лиза соревнуются на ковре, кто лучше подкинет бутылочки. Алла Пугачева за кадром комментирует действия детей. Выглядит все довольно мило и даже идиллически.
Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой уехали в Израиль почти год назад.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Гарри и Лиза Галкины в гостиной особняка в Тель-Авиве. Фото: скрин соцсети