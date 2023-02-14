Мама Романа Костомарова сделала заявление после новостей об ампутации кистей рук у сына

Источник в медицинских кругах буквально в понедельник, 13 февраля, поделился сообщением о том, что у Романа Костомарова ампутировали кисти рук. Следом появилась другая информация, что у олимпийского чемпиона ампутировали некоторые пальцы на обеих руках. При этом Telegram-канал Mash заверял, что медикам удалось сохранить кисти пациенту во время операции. Напомним, что из-за сепсиса и гангрены спортсмен уже лишился стоп.

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На связь с журналистами вышла мама 46-летнего олимпийского чемпиона. Валентина Николаевна пролила свет на происходящее с фигуристом, заявив, что сейчас про ее сына пишут многое. Однако далеко не вся информация является достоверной.

«Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время», — кратко ответила мама Романа Костомарова, так и не уточнив, какую именно операцию провели ее сыну — по ампутации пальцев или кистей.

Остается только ждать официального подтверждения от родственников олимпийского чемпиона.

Ранее сообщалось, что фигурист сам согласился на ампутацию, которая была продиктована соображениями о спасении жизни.

По материалам «СтарХит», «РИА Новости»