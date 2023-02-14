«С вас сто долларов!»: Гарри Галкин утвердил свое превосходство над Лизой — новое видео детей Аллы Пугачевой из Израиля

Шоумен Максим Галкин* поделился в микроблоге новым видео с участием близнецов Гарри и Лизы. В последнее время такие кадры стали большой редкостью.

На видео запечатлено, как Гарри и Лиза соревнуются на ковре в цирковом искусстве. Брат и сестра по очереди подкидывают бутылочки, стремясь, чтобы они приземлились вертикально. У Лизы не получается. Алла Пугачева за кадром поддерживает дочь.

«Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось», — сказала дочери Алла Борисовна. «Мама, выключи камеру, и сейчас у Лизы все получится», — посоветовал Гарри.

Ну а потом бутылки он взял в свои руки. Подкинул, и те приземлились как надо. Трюк удался! Гарри утвердил свое превосходство над сестрой.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».