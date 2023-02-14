Эмин подарил роскошный букет цветов дочке Афине в День святого Валентина: папина кокетка

Эмин вместе с моделью Аленой Гавриловой воспитывает дочку Афину. В своем микроблоге певец поделился свежим фото, показав подросшую наследницу. В День святого Валентина музыкант порадовал дочурку подарком, он принес ей роскошный букет цветов. Сразу видно, кто в доме принцесса. Поклонники тут же забеспокоились: купил ли Эмин цветы для жены.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что Эмин на какое-то время расставался с Аленой Гавриловой. Потом пара примирилась и снова сошлась.