Лиза во всем белом, Гарри — в пестром: Галкин* заснял подросших детей от Пугачевой в Израиле — как выглядят близнецы

Шоумен Максим Галкин* после переезда его семьи в Израиль довольно редко делится в микроблоге видео с участием близнецов Гарри и Лизы.
Преданные поклонники пары скучают по малышам, которых успели полюбить. Максим Галкин* все же решил порадовать фанатов и показал им, как сейчас выглядят Гарри и Лиза. В микроблоге Максима Галкина* появилось видео, снятое в интерьерах особняка, где семья живет в Израиле.
Облаченная в белую футболку и джинсы Лиза играет на ковре с Гарри, который одет в яркую одежду. За кадром слышен голос Аллы Пугачевой. Лиза подбрасывает бутылочки вверх, пытаясь добиться их правильного приземления на ковер. У девочки не получается, мама ее подбадривает.
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«Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются для того, чтобы всегда получалось», — сказала Алла Пугачева дочери.
«Мама, выключи камеру, и сейчас у Лизы все получится», — дал совет Гарри.
Затем брат Лизы попробовал тоже подкинуть бутылки. И, о чудо! У него трюк получился с первого раза. Гарри заликовал.
«С вас сто долларов!» — победоносно прокричал Гарри.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Гарри и Лиза Галкины. Фото: скрин соцсети