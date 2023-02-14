Лиза во всем белом, Гарри — в пестром: Галкин* заснял подросших детей от Пугачевой в Израиле — как выглядят близнецы

Шоумен Максим Галкин* после переезда его семьи в Израиль довольно редко делится в микроблоге видео с участием близнецов Гарри и Лизы.

Преданные поклонники пары скучают по малышам, которых успели полюбить. Максим Галкин* все же решил порадовать фанатов и показал им, как сейчас выглядят Гарри и Лиза. В микроблоге Максима Галкина* появилось видео, снятое в интерьерах особняка, где семья живет в Израиле.

Облаченная в белую футболку и джинсы Лиза играет на ковре с Гарри, который одет в яркую одежду. За кадром слышен голос Аллы Пугачевой. Лиза подбрасывает бутылочки вверх, пытаясь добиться их правильного приземления на ковер. У девочки не получается, мама ее подбадривает.

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