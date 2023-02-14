Арзамасова не сдержала эмоций, увидев трогательную игру сына и мужа: Левушке полтора года!

Актриса Елизавета Арзамасова показала умилительное видео в личном блоге. Звезда «Папиных дочек» сняла, как ее муж Илья Авербух, играючи, кормит из ложечки их сына Левушку.

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Фигурист дал понять ребенку, что ложка – это самолет, а рот Левы – это взлетно-посадочная полоса. Естественно, малыш со смехом и интересом открывал свой ротик для новых «приземлений» корабля. В этот момент весело было всем: и малышу, и его маме, и папе.