«Копия папы»: Ольга Орлова рассекретила внешность новорожденной дочери

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова регулярно общается со своими подписчиками, отвечая на интересующие их вопросы о себе. Несмотря на то, что звезда на днях стала мамой, эту традицию она не отменила.

Ольга Орлова нашла время на интерактив, во время которого рассказала, на кого похожа ее новорожденная дочка и раскрыла параметры малышки Ани.

Оказывается, крошка появилась на свет с весом 3800 граммов и ростом 54 сантиметра. Девочка похожа на папу.

«Пока копия папы», - рассекретила внешность дочери Ольга Орлова.

Показать же наследницу поклонникам Ольга Орлова планирует после крестин Ани. Звезда уточнила, что не любит, когда на лице ребенка смайлики.

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