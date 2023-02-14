Киркоров упал в объятия бывшего мужа Пугачевой

На гала-вечере премии «Виктория» все окружающие стали свидетелями трогательной встречи Филиппа Киркорова и Евгения Болдина. Оба когда-то были мужьями Аллы Пугачевой, от Болдина певица в свое время ушла к Киркорову.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Увидев друг друга, «бывшие» Примадонны немедленно принялись горячо обниматься. Присутствующие при этом событии услышали, как Филипп Киркоров радуется:

«Наконец у меня появится фото с тобой!» - приводит слова певца издание «МК».

Вероятнее всего, прежде между ними не было теплых отношений, но после отъезда Пугачевой из страны «бывшие» помирились.