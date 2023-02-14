Бузова в мандариновом купальнике устроила пляски в бассейне: «булочки» над водой — видео

Ольга Бузова надела мандариновый купальник и покуражилась в бассейне. Экс-ведущая проекта «Дом-2» крутилась на месте, щеголяя эффектной фигурой, ее «булочки» всплыли над водой.

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«Апельсиновый рай», «Смешная», «Ой, ну как же она себя любит», «Да уж какие тут женихи? Самолюбие так и прет», «Красотка! Вкусная», «А что? Выглядит супер», «Фигура как у подростка, одни кости и ребра», «Не кормили лет двести», — шутят фолловеры.

Сама теледива не раз говорила, что мечтает выйти замуж и стать мамой. Правда, все романы Ольги Бузовой долгожданного замужества ей пока не принесли.