«Актер, с усами. Вот он чего такое говорит?»: Александр Маршал дал яркую характеристику Дмитрию Назарову

Известный рокер, 65-летний Александр Маршал прокомментировал поведение звезд, сделавших громкие заявления на фоне событий, происходящих в мире.
Во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Александр Маршал высказал сожаление по поводу того, что люди, многих из которых он считал друзьями из «Советской страны», покинули Россию и критикуют ее издалека.
«Актер, которого уволили из МХТ, с усами», — не смог сразу вспомнить фамилию артиста Александр Маршал.
«Назаров!» — подсказал ведущий шоу Вячеслав Манучаров.
Александр Маршал. Фото: кадр YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
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«Вот он чего такое говорит? Я не понимаю. Ну, не понимаю. Я не сторонник, чтобы осуждать, это их личное дело. Влезть в их голову и сердце я не могу. Я хочу, чтобы они просто знали — я не с ними в этой ситуации. Если кто-то одумается, посмотрим», — высказался Александр Маршал.
По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».