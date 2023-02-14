«Актер, с усами. Вот он чего такое говорит?»: Александр Маршал дал яркую характеристику Дмитрию Назарову

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«Вот он чего такое говорит? Я не понимаю. Ну, не понимаю. Я не сторонник, чтобы осуждать, это их личное дело. Влезть в их голову и сердце я не могу. Я хочу, чтобы они просто знали — я не с ними в этой ситуации. Если кто-то одумается, посмотрим», — высказался Александр Маршал.