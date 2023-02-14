Сладкие пяточки: Юдашкина уложила дочку на ковер между братьями — троица уткнулась в мультики

Галина Юдашкина в stories микроблога поделилась свежим фото, показав всех своих детей. Дочка именитого модельера Валентина Юдашкина многодетная мама. Вместе с мужем Петром Максаковым она воспитывает двоих сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу.

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Братья души не чают в младшей сестренке, а та все повторяет за ними. Юдашкина уложила малютку Агату на ковер между братьями и вся троица уткнулась в мультики.