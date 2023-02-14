Блогер Николай Лебедев, которого знают под псевдонимом Некоглай, объявлен в розыск на основании заведенного на него уголовного дела. Известно, что в отношении тиктокера возбуждено дело по статье о клевете против Екатерины Мизулиной — главы Лиги безопасного интернета. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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В настоящее время Некоглай находится за пределами России — его депортировали из страны еще осенью, так как, будучи гражданином Молдавии, он нарушил миграционное законодательство. После этого блогер объявил о своих враждебных намерениях по отношению к России. По материалам телеканала «360».