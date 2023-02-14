«Играл такие роли! А теперь плетет, несет»: Александр Маршал припечатал Артура Смольянинова*

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Особенно задели Александра Маршала демарши покинувшего Россию актера Артура Смольянинова* .

«Что этот актер из «9 роты» Смольянинов* плетет, несет. Ты же играл такие роли, ты вживался в эту роль! Это правда или нет — ему повестку дали, а он убежал?» — уточнил Александр Маршал во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

«Правда», — кивнул головой ведущий Вячеслав Манучаров.

«Этим все сказано. Вот языком то чесать все мастаки, а как до дела доходит», — добавил Маршал.

По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.