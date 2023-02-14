«Играл такие роли! А теперь плетет, несет»: Александр Маршал припечатал Артура Смольянинова*

Известный исполнитель, 65-летний Александр Маршал заявил, что с некоторых пор ему больно наблюдать за происходящим. Рокер признался, что поведение его звездных коллег вызывает у него искреннее недоумение.
«Эти люди мои друзья из Советской страны. Не понимаю, когда говорят «совок»… Мои друзья — неотъемлемая часть моей страны. Они для меня дороги. Обидно и больно, что многие из них уехали. Но самое болезненное, что они плетут ерунду. Гонят на нас на всех», — сказал Александр Маршал.
Александр Маршал. Фото: кадр YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
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Особенно задели Александра Маршала демарши покинувшего Россию актера Артура Смольянинова* .
«Что этот актер из «9 роты» Смольянинов* плетет, несет. Ты же играл такие роли, ты вживался в эту роль! Это правда или нет — ему повестку дали, а он убежал?» — уточнил Александр Маршал во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
«Правда», — кивнул головой ведущий Вячеслав Манучаров.
«Этим все сказано. Вот языком то чесать все мастаки, а как до дела доходит», — добавил Маршал.
По материалам YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.