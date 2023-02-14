СМИ: Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках — последние новости

Роман Костомаров все еще находится под наблюдением врачей. Фигуриста стали все чаще приводить в сознание. Близкий друг спортсмена конькобежец Иван Скобрев дал понять, что Костомаров уже пробует встать, ворочается, хотя еще очень и очень слаб. Фигурист едва может говорить, больше шепчет.

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После ампутации стоп гангрена перекинулась на руки. Ранее источник в медицинских кругах поделился информацией о том, что фигуристу провели операцию и на кистях рук. По уточненным данным СМИ, олимпийскому чемпиону ампутировали несколько пальцев. Сами кисти трогать не стали.

Уточняется, что врачи вовремя остановили заражение и спасли конечности спортсмену. Сейчас Роман Костомаров находится в сознании, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани.

По материалам Telegram-канал Mash