Что заставило Романа Мадянова уйти из театра

Роман Мадянов прославился после своей роли в сериале «Солдаты», в его фильмографии есть и множество других ярких ролей, но основным местом работы заслуженного артиста РФ больше 20 лет оставался Театр имени Маяковского. И вот теперь стало известно, что Мадянов ушел из театра. Это событие заставило волноваться поклонников артиста. Сам он объяснил свое решение просто — в Театре имени Маяковского он не видел для себя никаких перспектив, у него не было возможности проявить себя.

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