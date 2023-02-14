Мама Романа Костомарова молится со слезами о сыне: «Я только на него могла опереться»

Мама 46-летнего Романа Костомарова не скрывает, что очень благодарна врачам, которые спасают жизнь ее сыну. Валентина Николаевна призналась, что всегда и во всем опиралась на Романа, он был и остается ее надежным тылом. Женщина едва сдерживает слезы, моля Бога о том, чтобы ее сын был здоров.

Из-за сепсиса и гангрены олимпийскому чемпиону ампутировали две стопы. По информации СМИ, фигуристу провели еще одну сложнейшую операцию по ампутации нескольких пальцев на обеих руках. Однако семья Романа Костомарова на этот счет комментариев не давала.

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«То, что он у меня есть, и то, что он меня всегда поддерживал, всегда… (плачет. — Прим. ред.). Я только на него могла опереться. Понимаете? Поэтому сейчас я, конечно же, молюсь Богу за его здоровье, за врачей, которые вокруг него делают чудеса просто. Что могут, они делают все. Пусть он будет здоров, тогда и у нас все будет хорошо!» — со слезами сказала мама фигуриста.

Сайт Teleprogramma.pro желает скорейшего выздоровления прославленному олимпийскому чемпиону.

По материалам aif