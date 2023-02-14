Ханга — о судьбе Костомарова после ампутации стоп: Будет ходить, есть протезы

Елена Ханга в студии программы Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина «Звезды сошлись» на НТВ поделилась своим мнением относительно того, как сложится дальнейшая судьба Романа Костомарова. Телеведущая уверена, что ампутация стоп и инвалидность — не приговор!

Ханга подметила, что сейчас есть современные протезы, которые позволяют людям спокойно передвигаться. Они даже не заметны окружающим. Главное — полностью выздороветь, пройти реабилитацию и встать на ноги.

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«Сейчас есть очень современные протезы, которые позволят ходить, и будут незаметны для окружающих. Ему важно вернуться в спорт. Такой спортсмен сможет воплотить себя в профессии тренера», — добавила телеведущая.

Ранее поступила информация, что Роману Костомарову ампутировали и кисти рук. Однако пока подтверждения на этот счет близкие фигуриста не давали, пишет kp.ru.