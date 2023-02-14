Донцова — о будущем Костомарова после ампутации стоп: «Встанет на протезы»

Дарья Донцова в студии программы Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина «Звезды сошлись» на НТВ прокомментировала происходящее с Романом Костомаровым. Фигуристу из-за гангрены ампутировали две ступни. Также по информации kp.ru, спортсмену провели операцию по ампутации кистей рук. Однако подтверждения от близких Романа Костомарова на этот счет пока не поступало.

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Дарья Донцова уверена, что выдающийся спортсмен и олимпийский чемпион Роман Костомаров обладает стальным характером. Она не сомневается, что фигурист сумеет встать на протезах.