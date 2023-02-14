«А я тебя спалила»: Прилучный ночью завалился домой с букетом для Брутян в честь праздника

Теперь Брутян большую часть времени проводит дома. Однако муж окутал ее вниманием и заботой. 14 февраля ночью актер завалился домой. В руках он держал букет белых роз в сливочном оттенке. Прилучный радостно улыбался.

«А я тебя спалила! Люблю тебя», – заявила Зепюр.

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Также актера встретила собака. Она стала кусать его за ноги. Эта картина повеселила Брутян. Поклонники восхитились тем, какой Павел романтик, так как не забыл про День всех влюбленных. Другие решили, что он поздно пришел домой.