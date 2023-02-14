Показала пышный тыл: Бузова в купальнике блеснула знойными формами, намочив свой «поплавок»

Ольга Бузова всегда следит за внешностью. Она привыкла всегда находиться в центре внимания. Телеведущая лишь недавно отметила свое 37-летие. Она носит короткие платья, красуется в бикини. Недавно артистка приехала в Африку, взяв с собой откровенные наряды. Звезда поправилась, но не прячет свои формы.
На этот раз Ольга нашла время для отдыха. Она приехала в горы, где искупалась в бассейне с красочным видом. Телеведущая в купальнике цвета мандарина оголила свои ягодицы. Она решила покружиться прямо в воде. Бузова намочила свои прелести. Она игриво улыбалась, подставив солнцу декольте.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако многие поразились тому, как она поправилась. «Ну такого еще не было», «Играть больше негде?», «Показала свой крепкий орешек», «Ой, ну что за срам», «Как она хвастается собой», «Как два поплавка», «Надувной орешек», — стали писать подписчики.