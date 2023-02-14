«Это слишком»: Виктория Боня в мокром купальнике засветила сокровенное, ошеломив Сеть

Виктория Боня уже давно стала знаменитостью. Она живет в Монако, где щеголяет в дорогих нарядах. Однако найти возлюбленного экс-звезде «Дома-2» оказалось сложно. И это при том, что в 43 года она может дать фору даже моделям. Телеведущая занимается спортом и регулярно наряжается, подчеркивая свои достоинства.
Уже несколько дней Виктория отдыхает на яхте. Она проводит отпуск на Мальдивах. Светская львица успела устроить фотосессию в бикини. На этот раз она покрасовалась в мокром купальнике шоколадного цвета. Телеведущая оголила свои округлые бедра. Под намокшей тканью оказалось видно все от груди до интимного треугольника.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошеломлены. Многие отметили, что Виктория обладает мощными формами. «Викуся у меня нет слов, с каждой фотографией и видео ты меня ослепляешь», «Просто идеал», «Как красиво», «Как круто», «Просто не перестает поражать», «Какая сочная», «Это слишком! Какой срам», «Ну все видно», — стали писать в Сети.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды