«Это слишком»: Виктория Боня в мокром купальнике засветила сокровенное, ошеломив Сеть

Уже несколько дней Виктория отдыхает на яхте. Она проводит отпуск на Мальдивах. Светская львица успела устроить фотосессию в бикини. На этот раз она покрасовалась в мокром купальнике шоколадного цвета. Телеведущая оголила свои округлые бедра. Под намокшей тканью оказалось видно все от груди до интимного треугольника.

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