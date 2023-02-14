«Какая горячая мамасита»: Нюша в коротких шортиках повиляла «сдобными буханками», забыв про скромность

Нюша в свои 32 года продолжает строить карьеру. Она является одной из самых известных российских исполнительниц. Уже почти год артистка живет в Дубае с семьей. Она делает все, чтобы вернуться в форму после вторых родов. Певица то демонстрирует шпагат, то красуется в провокационных нарядах. Поклонники считают, что она хочет утереть нос мужу Игорю Сивову, который ей ранее изменил.
На этот раз Нюша снова поразила поклонников. Она отправилась на занятия по танцам. Певица оказалась в руках и молодого хареографа. Она облачилась в короткие шортики. Артистка игриво виляла бедрами и старательно повторяла шаги. Она засветила свои упругие формы и оголила загорелые ножки.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за конфетка», «Ох, какая красивая», «Бесподобная», «Вот это фигурка», «Ну бедрами только так шпаришь», «Сразу челюсть отвисла», «Какая горячая мамасита», — стали писать подписчики.