«Юбка просвечивается»: Муцениеце игриво повернулась к народу округлыми ягодицами, лишив дара речи

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. В ее копилке множество ярких ролей. Она развелась с Павлом Прилучным два года назад. Артистка не перестает работать над собой и сниматься в новых проектах. В начале года она стала активно худеть. Теперь звезда не перестает демонстрировать свои формы.
На этот раз Агата решила заинтриговать фанатов. Она предстала на публике в тугом боди черного цвета и юбке плиссе. Актриса устроила дефиле, подчеркнув свои достоинства. Она не скрыла округлые ягодицы. Муцениеце игриво позировала перед камерой.
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Поклонники были обворожены. Многие стали писать комплименты экс-жене Прилучного. «Агат, у тебя юбка просвечивается», «Глаз не оторвать», «Роскошная! Фигура просто космос!», «Длинноногая красотка! Вкус обалденный, изящная, глаз не оторвать!», «Блеск и изящество! Агата!», «А какой орех», — стали писать фанаты.