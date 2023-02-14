Валя Карнавал оголила свои манкие «груди-дыньки», прильнув к камере: заворожила парней «щелью порока»

Валя Карнавал за последние несколько лет стала одной из самых известных персон в России. Она не только блогер, но и певица. Порой юная звезда выступает на фестивалях и премиях.
Она в прошлом году участвовала в шоу «Звезды в Африке» и нашла себе жениха Сашу Стоуна. Однако оголять свои прелести она реже не стала.
На этот раз в Сети оказалось пикантное видео. Валя в кофточке на молнии стала снимать на камеру свое декольте. Блондинка оголила округлую грудь. Она не стала прикрывать глубокую ложбинку. Блогера игриво кривлялась на камеру. Она продемонстрировала свои прелести со всех ракурсов, дразня парней-подписчиков.
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Многих Карнавал лишила дара речи. Одни были взбудоражены кадрами, а другие осудили юную звездочку. «Ну, а где скромность?», «Ох и невеста», «Ну больше показать нечего», «Просто нет слов. Контентик пилит», «Саша потом устроит разнос», «Какое декольте! Прям буханочки», «Вот это дыни», — стали писать в Сети.