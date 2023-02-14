Валя Карнавал оголила свои манкие «груди-дыньки», прильнув к камере: заворожила парней «щелью порока»

Валя Карнавал за последние несколько лет стала одной из самых известных персон в России. Она не только блогер, но и певица. Порой юная звезда выступает на фестивалях и премиях.

Она в прошлом году участвовала в шоу «Звезды в Африке» и нашла себе жениха Сашу Стоуна. Однако оголять свои прелести она реже не стала.