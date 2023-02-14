«Фотошоп, говорили они»: 43-летняя Боня показала мощную фигуру в купальнике, обнажив свою «сдобу»

На этот раз Боня уехала отдыхать на Мальдивы. В свои 43 года она не перестает следить за фигурой. На роскошной яхте телеведущая то и дело оголяется. Но на днях ее фото в купальнике раскритиковали и даже обвинили звезду в фотошопе. Однако она решила утереть нос хейтерам. Виктория в купальнике устроила дефиле. На видео она обнажила свои прелести.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».