«Фотошоп, говорили они»: 43-летняя Боня показала мощную фигуру в купальнике, обнажив свою «сдобу»

Виктория Боня уже давно стала знаменитостью. Она покинула шоу «Дом-2» и стала строить карьеру телеведущей, а также запустила свой бизнес. Теперь светская львица живет в Монако, где растит дочку Анджелину. Однако после расставания с миллионером Алексом Смерфитом звезде не везет в любви. Недавно она пережила очередное расставание с таинственным возлюбленным.
На этот раз Боня уехала отдыхать на Мальдивы. В свои 43 года она не перестает следить за фигурой. На роскошной яхте телеведущая то и дело оголяется. Но на днях ее фото в купальнике раскритиковали и даже обвинили звезду в фотошопе. Однако она решила утереть нос хейтерам. Виктория в купальнике устроила дефиле. На видео она обнажила свои прелести.
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«Фотошоп, говорили они, у нее не такая фигура. Даже находили старые фото и прикладывали рядом, чтобы проще жилось», – поделилась Боня.
Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица в 43 года. «Шикарная», «Какие ноги, какие бедра», «Лишила дара речи», «Ну тут и сказать нечего», «Ох, вы наша богиня», — стали писать в Сети.