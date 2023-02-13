«Перед 40-летием трясет»: Ксения Бородина без юбки обнажила свои «мягкие булочки»

Примечательно, что Ксения опубликовала пикантный кадр. Она предстала в боди и расстегнутой рубашке. Телеведущая оголила свои бедра, засветив свои прелести. Она не стала скрывать, что приближение круглой даты ее тревожит.

«Короче, все пишут в принципе одинаковые вещи, говорят, перед 40-летием трясет, трясет, а потом отпускает. Я не люблю февраль… устаешь уже от зимы, хочется скорее тепла и много солнца», – написала звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».