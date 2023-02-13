«Перед 40-летием трясет»: Ксения Бородина без юбки обнажила свои «мягкие булочки»

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести скандальное шоу «Дом-2». Армия ее поклонников только растет. После двух развод Ксения сама растит дочек Теону и Марусю. Она живет в роскошном доме и часто путешествует. И уже скоро звезда отметит свое 40-летие. Она весь год занималась спортом, так как старается держать себя в форме.
Примечательно, что Ксения опубликовала пикантный кадр. Она предстала в боди и расстегнутой рубашке. Телеведущая оголила свои бедра, засветив свои прелести. Она не стала скрывать, что приближение круглой даты ее тревожит.
«Короче, все пишут в принципе одинаковые вещи, говорят, перед 40-летием трясет, трясет, а потом отпускает. Я не люблю февраль… устаешь уже от зимы, хочется скорее тепла и много солнца», – написала звезда.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники решили поддержать Бородину. Она получила массу комплиментов. «Не нужно переживать! Жизнь только начинается», «Прелести у всех свои, в каждом возрасте», «Вам переживать не нужно», «С такой фигурой молчите лучше», «Ну в 40 лет так выглядеть, это же чудо», — стали писать подписчики.