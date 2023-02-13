Постройневшая Нетребко в крохотном платье с вишенками отметилась на шопинге в Париже: ножки – просто отпад

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она объездила множество стран. Оперная певица не так давно ездила на гастроли в Германию. Она зачастую выступает на сцене с мужем Юсифом Эйвазовым. В 51 год артистка не перестает экспериментировать со стилем. Она всегда старается выглядеть броско.
Примечательно, что на днях Анна вернулась в Париж, где уже не раз бывала. Она занялась любимым делом – шопингом. Оперная дива предстала в крохотном платье с принтом в виде вишенок. Наряд только подчеркнул ее постройневшую фигуру. Нетребко предпочла сделать акцент на стройные ножки с рельефными икрами.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Париж, шопинг? Давно не заглядывала я в магазины – что дают?» – написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая вы», «Какие классные ноги», «Зачем так коротко! Лишнее», «Ааа, мы смотрели только на ножки», «Как вы хороши», «Просто прелесть», «Время над вами не властно», — стали писать фанаты.