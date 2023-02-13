Постройневшая Нетребко в крохотном платье с вишенками отметилась на шопинге в Париже: ножки – просто отпад

Примечательно, что на днях Анна вернулась в Париж, где уже не раз бывала. Она занялась любимым делом – шопингом. Оперная дива предстала в крохотном платье с принтом в виде вишенок. Наряд только подчеркнул ее постройневшую фигуру. Нетребко предпочла сделать акцент на стройные ножки с рельефными икрами.

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