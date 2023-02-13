Нюша распахнула рубашку, продемонстрировав свою аппетитную грудь в мокром лифчике: будоражущий вид

«Последние несколько лет я посвятила изучению себя и понимаю, что в целом, этот процесс бесконечный. Однако, то, что вы знаете обо мне - около 5% того, чем я готова поделиться… И я намерена это изменить. Когда буду готова, конечно.

Я понимаю для себя этот процесс как снятие слой за слоем разных ролей / моделей поведения / установок и т.д. А там дальше очень много всего интересного. Я буду собой и буду очень разной, а вы уже решайте, хотите ли наблюдать за этим процессом», – высказалась звезда.