Нюша распахнула рубашку, продемонстрировав свою аппетитную грудь в мокром лифчике: будоражущий вид

Нюша продолжает строить карьеру на сцене. Она прославилась, когда была еще юной. Однако теперь певица состоит в браке с Игорем Сивовым и растит двоих детей: сына Саффрона и дочку Серафиму-Симбу. Однако артистка не перестает носить откровенные наряды. Посл вторых родов она успела вернуться в форму и теперь даже демонстрирует шпагат.
Поклонники следят за жизнью Нюши. Часто ее критикуют за голые снимки. На этот раз певица предстала в мокром купальнике. Она распахнула рубашку, блеснув своим декольте в лифе от купальника. Артистка с мокрыми волосами грациозно прилегла у бассейна. Она без стеснения оголила «ложбинку греха» прямо на камеру.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
«Последние несколько лет я посвятила изучению себя и понимаю, что в целом, этот процесс бесконечный. Однако, то, что вы знаете обо мне - около 5% того, чем я готова поделиться… И я намерена это изменить. Когда буду готова, конечно.
Я понимаю для себя этот процесс как снятие слой за слоем разных ролей / моделей поведения / установок и т.д. А там дальше очень много всего интересного. Я буду собой и буду очень разной, а вы уже решайте, хотите ли наблюдать за этим процессом», – высказалась звезда.
Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие отметили, что Нюша находит в шикарной форме.