«Вот это раскормила бедра»: Ольга Бузова в мокром купальнике сразила публику, оголив свой «сдобный» тыл

На этот раз Ольга захотела искупаться в водоеме в горах. Она выложила откровенное видео в Сеть. Телеведущая в слитном купальнике цвета мандарина плюхнулась в воду, намочив свою пятую точку. Она повернулась к камере своей «сдобой». Бузова оголила округлые прелести без смущения. Она игриво виляла формами.

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