«Вот это раскормила бедра»: Ольга Бузова в мокром купальнике сразила публику, оголив свой «сдобный» тыл

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. Не так давно артистка отметила свое 37-летие. Она старается держать себя в форме. Однако в последнее время блондинка удивляет поклонников своей пополневшей фигурой. На съемках в Африке она не перестает оголять свои формы.
На этот раз Ольга захотела искупаться в водоеме в горах. Она выложила откровенное видео в Сеть. Телеведущая в слитном купальнике цвета мандарина плюхнулась в воду, намочив свою пятую точку. Она повернулась к камере своей «сдобой». Бузова оголила округлые прелести без смущения. Она игриво виляла формами.
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«Какая красивая у меня работа. Сегодня снимали в фантастической локации… И я наслаждаюсь каждым днем. Ведь по опыту могу сказать, что время скоро начнет лететь с невероятной скоростью», — написала звезда.
Поклонники поразились тому, как выглядит Ольга. Некоторые даже заподозрили ее в беременности. «Мне кажется, что Оля поправилась», «Она что беременна?», «Вот это бедра раскормила», «Ох, какая кругленькая», — стали писать в Сети.