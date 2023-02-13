«Разве это только что родившийся ребенок?»: Ольга Орлова снова подверглась обвинениям во лжи и липовой беременности

Ольга Орлова уже несколько лет работает телеведущей. Она раньше была солисткой группы «Блестящие». В прошлом году артистка объявила, что беременна. Она была рада подарить наследника новоиспеченному мужу бизнесмену Валерию. Однако ее заподозрили в обмане. Пользователи Сети стали писать, что ее живот накладной, а ребенка вынашивает суррогатная мать.
Но недавно Орлова родила дочку Анну. Она провела в роддоме 5 дней после кесарева. 45-летняя телеведущая признавалась, что плохо себя чувствовала. Также она стала кормить девочку смесью из бутылочки. И лишь на днях артистка оказалась дома с новорожденной крохой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Однако на Ольгу снова стали нападать хейтеры. Многие не верят, что она родила малышку и считают все спектаклем.
«Уже почти поверила. Актриса погорелого театра. ребенок-то на фото уже взросленький», «Актриса. И палату оборудовала в павильоне для съемок треша», «Зачем этот спектакль? Это не вид рожавшей или после кесарева женщины. Катетер так не ставят. Бред полный!», «Разве это только что родившийся ребенок? Или я не рожала, и не знаю, как они выглядят?», «Ребенку 3–4 дня», «Зачем этот фарс?» — стали писать в Сети.
Ольгу Орлову обвиняют во лжи. Фото: соцсети
Однако Орлова нашла, что ответить злопыхателям. Она все же снялась с голым животом, когда была беременна. Телеведущая готова показать снимки, чтобы развеять все сомнения.
«Когда-нибудь я покажу видео своего живота во время беременности. Я-то все сняла для себя. Чтобы те, кто много на себя взял, своим ядом поперхнулись. Пока просто хочу этих маразматичек почитать», — заявила звезда.