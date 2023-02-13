«Разве это только что родившийся ребенок?»: Ольга Орлова снова подверглась обвинениям во лжи и липовой беременности

Но недавно Орлова родила дочку Анну. Она провела в роддоме 5 дней после кесарева. 45-летняя телеведущая признавалась, что плохо себя чувствовала. Также она стала кормить девочку смесью из бутылочки. И лишь на днях артистка оказалась дома с новорожденной крохой.

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Однако на Ольгу снова стали нападать хейтеры. Многие не верят, что она родила малышку и считают все спектаклем.

«Уже почти поверила. Актриса погорелого театра. ребенок-то на фото уже взросленький», «Актриса. И палату оборудовала в павильоне для съемок треша», «Зачем этот спектакль? Это не вид рожавшей или после кесарева женщины. Катетер так не ставят. Бред полный!», «Разве это только что родившийся ребенок? Или я не рожала, и не знаю, как они выглядят?», «Ребенку 3–4 дня», «Зачем этот фарс?» — стали писать в Сети.