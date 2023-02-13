Любовница Тимати сжала донельзя свою «сочную» грудь на камеру: слишком пикантное зрелище

Примечательно, что не так давно влюбленные снова отдохнули на мире. Валя то и дело красовалась в купальнике. 20-летняя любовница рэпера уж вернулась в Москву, но нашла, чем подразнить мужскую аудиторию. Она выложила кадры, на которых со всей силой сжимает свою упругую грудь. При этом модель облачилась в боди с вырезом.

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