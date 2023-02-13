Любовница Тимати сжала донельзя свою «сочную» грудь на камеру: слишком пикантное зрелище

Тимати уже давно стал успешным певцом и бизнесменом. Он развивается в разных сферах. В прошлом году рэпер закрутил роман с молодой моделью Валей Ивановой. Они стали вместе выходить в свет, а также путешествовать. Артист познакомил избранницу со своими детьми от прошлых отношений: Алисой и Ратмиром.
Примечательно, что не так давно влюбленные снова отдохнули на мире. Валя то и дело красовалась в купальнике. 20-летняя любовница рэпера уж вернулась в Москву, но нашла, чем подразнить мужскую аудиторию. Она выложила кадры, на которых со всей силой сжимает свою упругую грудь. При этом модель облачилась в боди с вырезом.
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Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Валя будоражит воображение. Другие снова сравнили ее с Ириной Шейк. «Какая кошка», «Просто идеальная», «Зачем вы так сжали свои дыньки», «Это слишком откровенно», «Тимати такое разрешат показывать?», «Ой, прям так! Горячо», — стали писать пользователи Сети.