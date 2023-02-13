«Я сегодня кошечка»: Муцениеце в прозрачной юбке блеснула точеной фигурой во всей красе, сразив публику

Агата Муцениеце уже давно стала популярной персоной. Она снимается в кино много лет. После развода с Павлом Прилучным актриса стала еще больше сниматься в новых проектах, похудела и обновила гардероб. В последнее время она все чаще оголяется перед камерой. Звезда признавалась, что не обделена мужским вниманием.
13 февраля Агата решила выйти в свет. Она отправилась в салон красоты, где ей сделали макияж и укладку. актриса облачилась в тугое черное боди и прозрачную юбку. Она продемонстрировала точеную фигуру во всей красе. Муцениеце с радостью продефилировала перед камерой. Она собралась на светский раут.
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«Я сегодня кошечка! Оцените, какой смелый образ! Класс, да?» – сказала звезда.
На этот раз поклонники были сражены. Многие осыпали комплиментами маму двоих детей. «Ох, вот это кошечка», «Ну шикарная», «Юбка просто бомбическая», «Это сногсшибательно», «До чего крутая», «Вот это фигурка», «Вам можно такое носить! Классная», «Все обомлеют», «Мужчины будут ложиться штабелями», — стали писать в Сети.