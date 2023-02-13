«Я сегодня кошечка»: Муцениеце в прозрачной юбке блеснула точеной фигурой во всей красе, сразив публику

13 февраля Агата решила выйти в свет. Она отправилась в салон красоты, где ей сделали макияж и укладку. актриса облачилась в тугое черное боди и прозрачную юбку. Она продемонстрировала точеную фигуру во всей красе. Муцениеце с радостью продефилировала перед камерой. Она собралась на светский раут.

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