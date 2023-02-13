Нюша без стеснения вышла из душа в одном халатике: никакого белья не надела (фото)

На этот раз Нюша поделилась кадрами с тренировки по стрейчингу. Она в шортиках блеснула растяжкой, закинув ножку вверх. Певица не стесняется демонстрировать свои формы. Она решила принять душ и запечатлелась в халате на голое тело. Артистка едва прикрыла свои интимные зоны, красуясь на камеру.

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