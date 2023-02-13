Нюша без стеснения вышла из душа в одном халатике: никакого белья не надела (фото)

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она готовится вернуться к выступлениям после перерыва. Певица после вторых родов старается вернуться в форму. Она занимается спортом, а свободное время посвящает детям: дочке Серафиме-Симбе и сыну Саффрону. Артистка переехала с семьей в Дубай, где круглый ход носит летние наряды.
На этот раз Нюша поделилась кадрами с тренировки по стрейчингу. Она в шортиках блеснула растяжкой, закинув ножку вверх. Певица не стесняется демонстрировать свои формы. Она решила принять душ и запечатлелась в халате на голое тело. Артистка едва прикрыла свои интимные зоны, красуясь на камеру.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошеломлены. Многие осудили молодую маму за пикантные кадры. «Ну что за мамасита», «А зачем показывать себя в таком свете?», «Я в шоке от вас», «То ногу задирает, то раздевается», «Контент стал разочаровывать», — стали писать пользователи Сети.