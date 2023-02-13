Боня разделась до трусиков, оголив свои «гром-бедра»: вальяжно закинула ноги на столик прямо на яхте

Виктория Боня уже давно стала знаменитой. Она не скрывает, что живет в Монако и успела за минувшие годы привыкнуть к роскошной жизни. Бывшая участница «Дома-2» занимается свои бизнесом, посещает красные дорожки и ведет передачи. Недавно она путешествовала в горах, а теперь приехала на Мальдивы отдыхать.
На этот раз Боня длится кадрами не только с пляжа. Она проводит время на роскошной яхте. Светская львица решила покрасоваться в трусиках и кроп-топе. Она вальяжно развалилась на диванчике, закинув ножки на столик. Телеведущая обнажила свои мощные бедра и плоский животик. Виктория решила показать свою красоту.
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«Раньше не отдыхала на яхте именно здесь, на Мальдивах… но, оказывается, этот отдых гораздо более насыщенный, чем просто сидеть в отеле», – написала звезда.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Виктория. Многие осыпали ее комплиментами. «Какое стильное фото, такие цвета красивые», «Все прекрасно в этом кадре», «Такие огненные формы», «Фигурка бомбическая», «Какая вы крашиха», «Это же просто идеальные формы», «Такие гром-бедра — закачаешься», — стали писать в Сети.