Боня разделась до трусиков, оголив свои «гром-бедра»: вальяжно закинула ноги на столик прямо на яхте

На этот раз Боня длится кадрами не только с пляжа. Она проводит время на роскошной яхте. Светская львица решила покрасоваться в трусиках и кроп-топе. Она вальяжно развалилась на диванчике, закинув ножки на столик. Телеведущая обнажила свои мощные бедра и плоский животик. Виктория решила показать свою красоту.

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