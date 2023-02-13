Ольга Бузова полностью разделась: тряпицей прикрыла свои «аппетитки», взбудоражив фанатов

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на ТВ. Она перестала быть ведущей «Дома-2», но предпочитает теперь вести новые проекты. В 37 лет артистка не перестает работать над собой. Она пытается похудеть после Нового года. Но это не мешает ей носит смелые наряды в Африке, куда звезда недавно улетела.
На этот раз Ольга впечатлила поклонников. После душа она решила заснять себя на камеру без одежды. Телеведущая прикрыла свои интимные зоны одним полотенцем. Она решила покрасоваться перед зеркалом, не надев даже трусики. Бузова позже накинула шелковый халатик с кружевом.
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Пользователи Сети поразились смелости артистки. Многие решили, что она так ищет себе жениха. «Какая чикуля», «Оля снова без одежды», «А зачем эта тряпка? Все видели», «Уже постоянно без белья», — стали писать подписчики.