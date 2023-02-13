Ольга Бузова полностью разделась: тряпицей прикрыла свои «аппетитки», взбудоражив фанатов

На этот раз Ольга впечатлила поклонников. После душа она решила заснять себя на камеру без одежды. Телеведущая прикрыла свои интимные зоны одним полотенцем. Она решила покрасоваться перед зеркалом, не надев даже трусики. Бузова позже накинула шелковый халатик с кружевом.

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Пользователи Сети поразились смелости артистки. Многие решили, что она так ищет себе жениха. «Какая чикуля», «Оля снова без одежды», «А зачем эта тряпка? Все видели», «Уже постоянно без белья», — стали писать подписчики.