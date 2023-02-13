Оделась в черное, опирается на Мондезира: Юлия Ефременкова из «Дома-2» показала, как выглядит после пережитой трагедии

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова не так давно потеряла маму. После похорон Юлия Ефременкова взяла паузу и не общалась в соцсети со своими поклонниками. Только сейчас она нашла в себе силы выйти на связь с подписчиками.
В микроблоге Юлия Ефременкова показала, как выглядит после пережитой трагедии. Облаченная в черный пуховик Юлия Ефременкова позировала с Мондезиром. Тот нежно ее поддерживал.
На видео Юлия Ефременкова рассказала о себе, едва сдерживая слезы.
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Юлия Ефременкова и Мондезир. Фото: соцсети
«Всем привет, мои родные. Давненько мы с вами не виделись. Не было ни желания, ни настроения. Но наверное, нужно пытаться возвращать как-то привычный образ жизни», - рассказала Юлия Ефременкова.
Она добавила, что с семьей пока находится в Краснодаре. Вместе с Мондезиром и близнецами они отправляются в станицу Петровскую, где живет бабушка Мондезира, чтобы познакомить ее с правнуками.