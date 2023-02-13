Иосиф Пригожин заболел «Кракеном»: лечится во всю

Иосиф Пригожин уже во второй раз заболел коронавирусом. По словам продюсера, это «Кракен» - новая форма ковида. При этом температуры у Пригожина нет, зато присутствуют кашель и насморк. На вопрос – не обращался ли он к врачу? – продюсер отреагировал эмоционально:

«Как не обращались! Вы что! Есть специалисты в области медицины, и они выполняют свой человеческий долг. Мы интенсивно лечимся, самодеятельностью не занимаемся. Вы сами видите, что произошло с потрясающим спортсменом Романом Костомаровым. Знаете, со здоровьем не шутят».

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Пригожин уже сталкивался с тяжелой формой ковида – два года назад, тогда он даже составил завещание. По материалам издания «МК».