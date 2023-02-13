Ханна и Пашу рассекретили пол новорожденного ребенка

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Поклонники принялись вновь поздравлять звездную пару с пополнением в семействе. Многие признаются, что, глядя на счастливое лицо Пашу, решили, что у него на этот раз родился сын.

Напомним, вторая дочка Ханны и Пашу появилась на свет 9 февраля. Роды прошли в Дубае.