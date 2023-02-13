Ханна и Пашу рассекретили пол новорожденного ребенка

Певица Ханна и продюсер Пашу рассекретили пол второго ребенка, появившегося на свет в одной из клиник Дубая.
Как выяснилось, у пары не мальчик, как предполагали многие поклонники, а девочка. В микроблоге певица Ханна поделилась снимками с выписки из клиники, на которых все оформлено в розовых тонах.
«Теперь у нас две дочки», - подписала кадры с новорожденным малышом певица Ханна.
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Поклонники принялись вновь поздравлять звездную пару с пополнением в семействе. Многие признаются, что, глядя на счастливое лицо Пашу, решили, что у него на этот раз родился сын.
Напомним, вторая дочка Ханны и Пашу появилась на свет 9 февраля. Роды прошли в Дубае.