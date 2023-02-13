Стоит около панорамного окна, укрыта кружевным балдахином: Ольга Орлова засняла кроватку новорожденной дочери

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова, на днях вновь ставшая мамой, делится в микроблоге радостями общения с новорожденной дочкой.

На этот раз Ольга Орлова показала, какой стала ее спальня с появлением малышки Анечки. Самое лучшее место в комнате — у большого панорамного окна — занимает кроватка Ани. Она накрыта кружевным балдахином. Рядом — передвижная тумба, в которой, вероятно, хранится все необходимое для новорожденного младенца.

В комнате нашлось место и для гладильной доски, на которой приводятся в порядок детские вещи после стирки. Рядом с кроваткой несет вахту домашняя любимица Ольга Орловой, собака Дина.

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