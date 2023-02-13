Стоит около панорамного окна, укрыта кружевным балдахином: Ольга Орлова засняла кроватку новорожденной дочери

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова, на днях вновь ставшая мамой, делится в микроблоге радостями общения с новорожденной дочкой.
На этот раз Ольга Орлова показала, какой стала ее спальня с появлением малышки Анечки. Самое лучшее место в комнате — у большого панорамного окна — занимает кроватка Ани. Она накрыта кружевным балдахином. Рядом — передвижная тумба, в которой, вероятно, хранится все необходимое для новорожденного младенца.
В комнате нашлось место и для гладильной доски, на которой приводятся в порядок детские вещи после стирки. Рядом с кроваткой несет вахту домашняя любимица Ольга Орловой, собака Дина.
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«Дина, как завороженная, стоит возле кроватки. Да, Динуль? Так интересно, скажи, так бы туда залезла и лежала бы там, как королевна. Да?» — сказала за кадром Ольга Орлова.
Напомним, дочь 45-летней телеведущей Ольги Орловой и ее 55-летнего мужа Валерия появилась на свет 6 февраля. 11 февраля молодую маму и ее малышку врачи выписали из клиники домой.
Кроватка дочери Ольги Орловой. Фото: скрин соцсети