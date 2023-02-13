У Агутина вскрылись долги на 8 миллионов рублей

Леонид Агутин, по некоторым данным, задолжал налоговой службе почти 8 миллионов рублей. Журналисты kp.ru предполагают, что это может быть как платеж за имущество, так и налог на доходы артиста.

Сам Агутин никаких заявлений по этому поводу не дает. Предположительно, он находится в России.

А вот его жена могла улететь в США, где у них есть недвижимость. Анжелика Варум давно не выходит в свет. Поклонники считают, что звезды находятся в состоянии развода.

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