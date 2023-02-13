Певец IVAN выступит в Твери вместе с «Русскими перцами»

«Русские перцы» — так называется зажигательное утреннее шоу на «Русском Радио». А теперь знаменитые ведущие — Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов — порадуют своими шутками, играми и любимыми песнями жителей множества городов России: они отправились в грандиозное турне. Проект называется «Перцы в городе», он стартовал еще в прошлом году.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Русские перцы» уже успели побывать в Туле и Санкт-Петербурге, причем в Туле стали гостями легендарного завода тульских пряников и даже получили специально созданный в их честь пряник — в добавками в виде имбиря и перца (наверное, намек на острые шутки?) В ближайших планах — Тверь, Сочи, Самара, Екатеринбург, а там дойдет очередь и до других городов. Ближайший эфир «Перцев в городе» — 17 февраля в Твери. Вместе с ведущими будет «зажигать» в эфире «Русского Радио» певец IVAN: он представит слушателям свою новую песню.