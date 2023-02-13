Юрий Дудь* продал дом в Новой Москве за 42 миллиона рублей

Известный журналист и интервьюер Юрий Дудь* , покинувший Россию, избавляется от имущества.

Он продал дом в Новой Москве. Особняк в стиле скандинавского минимализма площадью 315 квадратных метров с участком в 12 с половиной соток был куплен еще в декабре 2022 года за 42 миллиона рублей.

Помимо недвижимости, Юрий Дудь* продал личный автомобиль «Хендай». А также Юрий Дудь* выписался из квартиры отца, которая принадлежит Министерству обороны.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».