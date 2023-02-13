Юрий Дудь* продал дом в Новой Москве за 42 миллиона рублей

Известный журналист и интервьюер Юрий Дудь* , покинувший Россию, избавляется от имущества.
Он продал дом в Новой Москве. Особняк в стиле скандинавского минимализма площадью 315 квадратных метров с участком в 12 с половиной соток был куплен еще в декабре 2022 года за 42 миллиона рублей.
Помимо недвижимости, Юрий Дудь* продал личный автомобиль «Хендай». А также Юрий Дудь* выписался из квартиры отца, которая принадлежит Министерству обороны.
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Напомним, журналист Юрий Дудь* покинул Россию почти год назад. По некоторым данным, он вместе с семьей живет в Испании.
По материалам телеграм-канала Mash.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.