До конца не осознал! Костомаров ворочается и пытается встать на ноги после гангрены

Роман Костомаров перенес сложнейшую операцию на фоне сепсиса и гангрены. Ему ампутировали стопы ног, некроз добрался и до пальцев рук. Близкий друг олимпийского чемпиона конькобежец Иван Скобрев поделился, как сейчас чувствует себя спортсмен.

Роман Костомаров все еще слаб, но медики все чаще приводят его в сознание. В такие минуты фигурист ворочается и даже пробует встать.

Похоже, что спортсмен еще не осознал все произошедшее с ним. Все знакомые Романа Костомарова, в том числе и дрессировщик Аскольд Запашный, считают, что с таким сильным характером фигурист сумеет пережить все то, что выпало на его долю.

«В сознание приводят его периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко», — поделился Скобрев с НТВ.

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