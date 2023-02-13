«Посмотрим, как долго я продержусь»: Зепюр Брутян сделала заявление

Новоявленная жена Павла Прилучного Зепюр Брутян, похоже, скрывает свою беременность, хотя поклонники видят ее заметно выросший живот. При этом актриса не забывает вести и здоровый образ жизни.

«Поставила себе условие: посещать спортзал (два раза в неделю), параллельно совмещать массаж. Посмотрим, как долго я продержусь. Сегодня в планах массаж и две рабочие встречи», — заявила она в соцсетях.

Прилучный и Брутян поженились в августе прошлого года. Звезда «Мажора» уверяет, что нашел ту самую. Однако поклонники не верят в долгий брак знаменитостей. Вспыльчивый характер Павла может все разрушить.

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