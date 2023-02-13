«На диалог с оборотнями не готова»: Слава отшила лицемерную Собчак

Так называемая журналистка Ксения Собчак предложила интервью певице Славе, которая поддерживает свою страну в сложной мировой ситуации. Светская львица затеяла унизить артистку на все страну — «в стиле Кучеры», так она выразилась.

Однако Слава молчать не стала. Она заявила, что общаться с предателями не намерена.

«Нет, ребята, на диалог с оборотнями я не готова!» — заявила она.

Напомним, Собчак полгода врала всей стране о гражданстве Израиля. Все списывала на то, что ее специально травят. Сейчас в СИЗО сидят близкие коллеги Собчак, которые попали туда из-за работы с ней.

Сама же бывшая ведущая «Дома-2» по-прежнему ходит на тусовки, хвастается домом на Рублевке и вообще ни в чем себе не отказывает.

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