Стало известно, сколько Лия Ахеджакова получала в «Современнике»

Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press

Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press

Инсайдер рассказал, из чего складывается доход Лии Ахеджаковой.

Оклад актрисы в «Современнике» составляет 45 тысяч рублей. Добавьте сюда 20% надбавки – она положена народной артистке России. Далее, каждый выход на сцену добавлял Ахеджаковой еще 50 тысяч. Кроме того, Лия Ахеджакова получает довольно высокую пенсию.

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«Плюс пенсия в 60 тысяч рублей, из которых 30 тысяч [рублей] — московская добавка за звание народной. Кстати, [Олег] Басилашвили, [Алиса] Фрейндлих и [Михаил] Боярский эти надбавки не получают, так как их место регистрации — Петербург», - рассказал инсайдер изданию «РИА ФАН».

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