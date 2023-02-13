Стало известно, сколько Лия Ахеджакова получала в «Современнике»

Оклад актрисы в «Современнике» составляет 45 тысяч рублей. Добавьте сюда 20% надбавки – она положена народной артистке России. Далее, каждый выход на сцену добавлял Ахеджаковой еще 50 тысяч. Кроме того, Лия Ахеджакова получает довольно высокую пенсию.

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