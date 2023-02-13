«Друзья кормят»: сбежавшему из России Дани Милохину негде жить, деньги закончились

У сбежавшего в США Дани Милохина, похоже, дела плохи. Некогда популярный тиктокер потерял свою популярность и деньги. Сейчас он вынужден скитаться по друзьям, которые его периодически подкармливают.

«У меня есть друзья, которые меня кормят. И поесть я могу купить. Но мне нужно где-то жить», — заявил Милохин в соцсетях.

Даня говорит, что боится вернуться в Россию из-за ряда скандалов, которые он учинил. У него закончились рекламные контракты, с ними просели и заработки.

Напомним, Милохин сбежал со съемок последнего сезона «Ледникового периода», подставив всю команду. Заявил, что просто устал.

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