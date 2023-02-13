«Еще одна сломанная на старости лет судьба»: депутат Ямпольская усомнилась, что артист театра Моссовета Филиппенко отбыл в Литву на лечение

Известный артист, звезда сериала «Мастер и Маргарита», 78-летний Александр Филиппенко на днях покинул Россию и театр имени Моссовета, в котором служил много лет. По официальной версии, Александр Филиппенко отправился в Литву на лечение.

Депутат Госдумы и глава комитета по культуре Елена Ямпольская позволила себе усомниться в этой версии. В телеграм-канале она высказалась по поводу отъезда Александра Филиппенко из России.