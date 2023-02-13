«Еще одна сломанная на старости лет судьба»: депутат Ямпольская усомнилась, что артист театра Моссовета Филиппенко отбыл в Литву на лечение

Известный артист, звезда сериала «Мастер и Маргарита», 78-летний Александр Филиппенко на днях покинул Россию и театр имени Моссовета, в котором служил много лет. По официальной версии, Александр Филиппенко отправился в Литву на лечение.
Депутат Госдумы и глава комитета по культуре Елена Ямпольская позволила себе усомниться в этой версии. В телеграм-канале она высказалась по поводу отъезда Александра Филиппенко из России.
«Сообщают, Филиппенко уехал в Вильнюс. Еще одна сломанная на старости лет судьба. Собственными руками сломанная, что характерно. Театр держится за запасной вариант «отбыл на лечение». Но от чего можно излечиться в Вильнюсе? Там любые хронические недуги только обостряются», — написала Елена Ямпольская.
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Елена Ямпольская уверена, что место покинувших Россию артистов займут другие, возможно, более молодые и талантливые. А так же она процитировала самого Александра Филиппенко, полагая, что теперь эти фразы могут характеризовать артиста.
«Когда-то у Филиппенко было хорошее чувство юмора. В отношении возрастных коллег, теряющих связь с действительностью, зачастую балагурил: «Ну, этот давно в Тибете»… Я предпочту считать, что и сам он теперь в Тибете. Все-таки солиднее, чем в Вильнюсе», — добавила Ямпольская.