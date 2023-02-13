Боди с сердечками, платья, джинсы: Орлова похвасталась подарками для новорожденной дочери от семьи Юдашкиных — целая коробка

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова на днях вместе с новорожденной дочкой Анечкой выписалась из роддома. Сейчас звезда наслаждается первыми моментами общения с малышкой и разбирает подарки, которые преподнесли Анечке друзья Ольги Орловой и ее мужа.
В микроблоге Ольга Орлова похвасталась, сколько красивых вещей преподнесла ее дочери семья известного кутюрье Валентина Юдашкина. Ольга Орлова показала на видео, как распаковывает большую коробку с розочками. А в ней — целое приданое для Анечки. И боди с сердечками и именной вышивкой, и пинетки, и платья, и даже джинсы.
«Спасибо», — поблагодарила Ольга Орлова Марину и Валентина Юдашкиных и их дочь Галину за подарки.
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Напомним, 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова и ее муж, 55-летний бизнесмен Валерий, стали родителями 6 февраля. Дочь пары появилась на свет с помощью кесарева сечения.
Обновки для дочери Ольги Орловой от семьи Юдашкиных. Фото: скрин соцсети