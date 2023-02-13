Боди с сердечками, платья, джинсы: Орлова похвасталась подарками для новорожденной дочери от семьи Юдашкиных — целая коробка

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова на днях вместе с новорожденной дочкой Анечкой выписалась из роддома. Сейчас звезда наслаждается первыми моментами общения с малышкой и разбирает подарки, которые преподнесли Анечке друзья Ольги Орловой и ее мужа.

В микроблоге Ольга Орлова похвасталась, сколько красивых вещей преподнесла ее дочери семья известного кутюрье Валентина Юдашкина. Ольга Орлова показала на видео, как распаковывает большую коробку с розочками. А в ней — целое приданое для Анечки. И боди с сердечками и именной вышивкой, и пинетки, и платья, и даже джинсы.